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الحياة الكروية تعود للملاعب من جديد .. الاتحاد وأبها (طوق النجاة) والأهلي والحزم (تحسين وضع)

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الحياة الكروية تعود للملاعب من جديد .. الاتحاد وأبها (طوق النجاة) والأهلي والحزم (تحسين وضع) الحياة الكروية تعود للملاعب من جديد .. الاتحاد وأبها (طوق النجاة) والأهلي والحزم (تحسين وضع)
في جولة الاحتفاء بشفاء خادم الحرمين الشريفين وعيد الأضحي بشعار عيدنا ..عيدين

الحياة الكروية تعود للملاعب من جديد .. الاتحاد وأبها (طوق النجاة) والأهلي والحزم (تحسين وضع)

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بـ5 مواجهات، في افتتاح الجولة 23، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة المستجد.

وتحمل الجولة مسمى "عيدنا عيدان" بعد توجيه وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي، بتسمية الجولة الأولى بعد استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بهذا المسمى احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله - وخروجه من المستشفى سالمًا معافى - بحمد الله - والذي تزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

الفتح - الفيحاء

يفتتح فريقا الفتح والفيحاء لقاءات الجولة عند السابعة مساءً على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء في مباراة مهمة يسعى من خلالها الطرفان لكسب النقاط الثلاث خصوصًا الفتح المهدد بالهبوط بحلوله في المركز 14 بعد أن جمع 19 نقطة، فيما يسعى الفيحاء الذي يحتل المركز 11 برصيد 27 نقطة لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه.

أبها - الاتحاد

يحل الاتحاد عند 15 : 7 مساء ضيفًا على نظيره أبها على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها.

يدخل الاتحاد اللقاء باحثًا عن النقاط الثلاث للبعد مؤقتًا عن مراكز الهبوط بتحقيقه 23 نقطة احتل بها المركز 13، وفِي المقابل يسعى أبها لمواصلة عروضه الجيدة التي قدمها قبل التوقف جعلته يحتل المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

الرائد - ضمك

يستضيف الرائد عند 25 : 7 مساءً نظيره ضمك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

يدخل أصحاب الأرض اللقاء برصيد 32 نقطة في المركز السابع، باحثًا عن التقدم في سلم الترتيب لأكثر من مركز في حال تعثر منافسيه في المراكز نفسه ، فيما يأمل ضمك أن تكون المباراة بداية لمحاولة البقاء في المسابقة كونه يحتل المركز( 15) قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

الفيصلي - التعاون

يلتقي عند 45 : 8 مساء على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية فريقا الفيصلي والتعاون في مواجهة متقاربة في النقاط والطموح كونهما يحتلان المركزين الخامس والسادس برصيد ( 35 و 32 نقطة) على التوالي وينافسان على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

الأهلي - الحزم

يختتم فريقا الأهلي والحزم لقاءات اليوم الأول من الجولة عندما يلتقيان عند 15 : 9 مساءً على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ويسعى الأهلي لكسب نقاط المباراة لتأمين المقعد الآسيوي إذ يحتل المركز الرابع برصيد 37 نقطة، وفِي المقابل يدخل الحزم اللقاء برصيد 24 نقطة في المركز 12 .دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الفيحاء الفتح أبها الاتحاد الرائد ضمك الفيصلي التعاون الأهلي الحزم الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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