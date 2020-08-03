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مستشفى عفيف يستقبل 19 حالة جرح قطعي بسبب "أدوات ذبح الأضاحي"

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مستشفى عفيف يستقبل 19 حالة جرح قطعي بسبب "أدوات ذبح الأضاحي" مستشفى عفيف يستقبل 19 حالة جرح قطعي بسبب "أدوات ذبح الأضاحي"
خلال أيام العيد.. وجميع الحالات تلقت الرعاية الطبية ولم تكن خطرة

مستشفى عفيف يستقبل 19 حالة جرح قطعي بسبب

سجلت طوارئ مستشفى عفيف العام خلال أيام عيد الأضحى المبارك (19) حالة جروح مختلفة بسبب السكاكين والسواطير الحادة أثناء ذبح الأضاحي.

وتفصيلاً، كشف الدكتور منذر بركات رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى لـ "سبق"، أن جميع الحالات تلقت الرعاية الطبية اللازمة بأقسام الطوارئ حين وصولها ولم تستدع أي حالة منها تدخلاً جراحياً كبيراً ولله الحمد.

يذكر أن "الصحة" حذرت مؤخراً من خطورة اتباع الطرق غير السليمة عند ذبح أضاحي العيد، مشددةً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند ذبحها، تجنباً لأي إصابة قد تحدث بسبب الأدوات الحادة المستخدمة.مستشفى عفيف العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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