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وزارة الرياضة: ملعب الحزم جاهز.. والفريق يغادر لمواجهة الأهلي

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وزارة الرياضة: ملعب الحزم جاهز.. والفريق يغادر لمواجهة الأهلي

قالت وزارة الرياضة، مساء اليوم الاثنين، إن ملعب نادي الحزم بات جاهزاً، لاستكمال باقي مباريات الفريق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جانب آخر، غادرت بعثة الحزم القصيم، مساء اليوم الاثنين، متوجهة إلى جدة استعداداً لملاقاة الأهلي غداً الثلاثاء ،في افتتاح الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 37 نقطة خلف كل من الهلال والنصر والوحدة، بينما يتواجد الحزم بالمركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.

وزارة الرياضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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