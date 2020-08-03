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وزير الخارجية يبحث هاتفيًا التطورات الإقليمية والدولية مع وزيرتي خارجية إسبانيا والنرويج

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وزير الخارجية يبحث هاتفيًا التطورات الإقليمية والدولية مع وزيرتي خارجية إسبانيا والنرويج وزير الخارجية يبحث هاتفيًا التطورات الإقليمية والدولية مع وزيرتي خارجية إسبانيا والنرويج

وزير الخارجية يبحث هاتفيًا التطورات الإقليمية والدولية مع وزيرتي خارجية إسبانيا والنرويج

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا السيدة أرانتشا غونزاليس لايا .

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، علاوة على مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزيرة خارجية مملكة النرويج السيدة إيني إريكسون.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض تطورات القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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