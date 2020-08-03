تسجيل 5 حالات اصابة بكورونا غير محلية و 5 حالات شفاء في الاردن

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جي بي سي نيوز :- سُجِّلت اليوم 5 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، وهي لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر حدود العمري.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1213) حالة.

و سُجِّلت أيضاً (5) حالات شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.

و تمّ إجراء (4306) فحوصات مخبريّة، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (607543) فحصاً.

إجراءات أخرى:

خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تدعو وزارة الصحّة المواطنين إلى الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، والحفاظ على التباعد الجسدي، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، وارتداء الكمّامات، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).