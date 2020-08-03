حائل تسجل 30 إصابة بفيروس كورونا و113 حالة تعافٍ

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بعد يوم من خلوّها من تسجيل أي إصابات

عاودت محافظات منطقة حائل، اليوم الإثنين، تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن سجلت، أمس الأحد، (صفراً) في جميع محافظات المنطقة.

وسجلت منطقة حائل اليوم، 30 حالة إيجابية جديدة، بواقع 10 حالات في مدينة حائل، و9 حالات في محافظة الشملي، و5 حالات في محافظة بقعاء، و4 حالات في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة السليمي.

كما سجّلت ارتفاعاً في حالات التعافي اليوم، بلغت 113 حالة تعافٍ جديدة، توزعت على مدينة حائل بواقع 73 حالة، ومحافظة بقعاء 19 حالة، ومحافظة الحائط 10 حالات، ومحافظة الغزالة 5 حالات، ومحافظة الشملي 5 حالات، ومحافظة الشنان حالة واحدة.

وبلغ إجمالي الحالات المصابة في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة 4291 حالة، وحالات التعافي 3673 حالة، وتناقص الحالات النشطة إلى 592 حالة، وحالات الوفاة 26 حالة.

فيروس كورونا الجديد