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"مايكروسوفت" تقرر إنهاء دعم "كورتانا" على نظامي "أي أو إس" و"أندرويد"

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"مايكروسوفت" تقرر إنهاء دعم "كورتانا" على نظامي "أي أو إس" و"أندرويد" "مايكروسوفت" تقرر إنهاء دعم "كورتانا" على نظامي "أي أو إس" و"أندرويد"

قررت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية إنهاء الدعم لمساعدها الصوتي الذكي على نظامي تشغيل "أي أو إس" و"أندرويد".

وأوضحت "مايكروسوفت"، وفقاً لما نقله موقع "أندرويد هيدلاينز" التقني المتخصص أن إنهاء دعم "كورتانا" لتلك الأنظمة سيكون في عام 2021.

ونقل التقرير عن مصادر قوله إن "مايكروسوفت" ترغب في أن يقتصر نشاط "كورتانا" على الأجهزة التابعة لها، وللتطبيقات التي تعمل بنظام تشغيل "ويندوز" الخاص بها.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن التحول لتجربة تقنيات الذكاء الصناعي والواقع الافتراضي باستخدام "كورتانا"، والتي تدعم تقنيات المنزل الذكي والتحكم في الموسيقى.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق القرار من مايكروسوفت في الربع الأول من عام 2021.شركة مايكروسوفت الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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