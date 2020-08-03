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بتقليص تخفيضات "أوبك+".. ترفع إنتاجها من النفط

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بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط بتقليص تخفيضات "أوبك+".. ترفع إنتاجها من النفط
زيادة 400 ألف برميل يومياً

بتقليص تخفيضات

نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع على البيانات، اليوم (الاثنين)، أن إنتاج من النفط ومكثفات الغاز زاد إلى 9.8 مليون برميل يومياً في الأول والثاني من أغسطس (آب)، مقارنة مع 9.37 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز)، وسط تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في إطار "أوبك+".

واتفق منتجو "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، على تقليص تخفيضات الإنتاج من أول أغسطس لتصبح 7.7 مليون برميل يوميًا بدلاً من 9.7 مليون برميل يوميًا.

وأعلنت روسيا أنها ستزيد إنتاجها 400 ألف برميل يومياً في إطار ذلك الاتفاق، وهو ما لا يشمل مكثفات الغاز، وهي نوع من النفط الخفيف.النفط النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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