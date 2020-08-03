15 اصابة بفايروس كورونا و 10 حالات شفاء في الاردن

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جي بي سي نيوز :- سُجِّلت اليوم (15) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، وعلى النحو الآتي:

(11) حالة لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (3 من السعوديّة، و4 من سوريا، و2 من البحرين، و1 من قطر، و1 من العراق).

و (4) حالات لسائقي شاحنات أردنيّين، قادمين عبر حدود العمري.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1208) حالة.

و سُجِّلت اليوم (10) حالات شفاء، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.

و تمّ إجراء (5342) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (603237) فحصاً.

إجراءات أخرى:

خلال إجازة عطلة عيد الأضحى المبارك، تدعو وزارة الصحّة المواطنين إلى الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، والحفاظ على التباعد الجسدي، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، وارتداء الكمّامات، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).