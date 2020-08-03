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"مدني مكة": أمطار مصحوبة بنشاط في الرياح تضرب 5 محافظات

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"مدني مكة": أمطار مصحوبة بنشاط في الرياح تضرب 5 محافظات "مدني مكة": أمطار مصحوبة بنشاط في الرياح تضرب 5 محافظات
"القرني" دعا إلى متابعة تقارير الطقس والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة مما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، وفقًا لما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

‎المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أوضح أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تودي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتدني مدى الرؤية على كل من محافظات: (الطائف، أضم، ميسان، الكامل، والعرضيات) اعتبارًا من الساعة (12:00) إلى الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين.

وبحسب "القرني"، ورد إنذار يشير إلى وجود رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي الليث والقنفذة من الساعة (17:00) إلى الساعة الحادية عشر مساء؛ داعيا إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

‎وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنية السلامة للجميع.

مديرية الدفاع المدني مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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