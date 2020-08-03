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فضيحة بالتشيك واتهامات بالهند.. أزمات وتدخلات تركيا تتوالى بعدة دول

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فضيحة بالتشيك واتهامات بالهند.. أزمات وتدخلات تركيا تتوالى بعدة دول فضيحة بالتشيك واتهامات بالهند.. أزمات وتدخلات تركيا تتوالى بعدة دول
بعثات دبلوماسية للتجسس وتمويل ندوات وجماعات إرهابية لإثارة القلاقل

فضيحة بالتشيك واتهامات بالهند.. أزمات وتدخلات تركيا تتوالى بعدة دول

تُواصل تركيا دورها في صناعة الأزمات بعدة دول حول العالم، وتتعرض لاتهامات بضلوعها في نشر الفوضى بالبعض الآخر؛ حيث كشف موقع سويدي عن فضائح ارتكبتها البعثة الدبلوماسية التركية في التشيك بحق معارضين أتراك؛ فيما تلاحقها اتهامات هندية بضلوعها في دعم بعض التنظيمات المتطرفة.

وكشفت وثائق سرية عن سلسلة فضائح جديدة، ارتكبتها البعثة الدبلوماسية التركية في دولة التشيك، بعد تورطها في أعمال تجسس غير قانونية بحق معارضين أتراك.

وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أن المعلومات التي جمعتها السفارة جرى توظيفها، في توجيه اتهامات بالإرهاب لمعارضي أردوغان.

وبحسب الوثائق؛ فقد فتح مكتب المدعي العام في 11 ديسمبر 2018 تحقيقات بشأن 10 مواطنين أتراك تم إدراجهم في ملفات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك في التشيك دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات.

وتشير الوثائق -بحسب "سكاي نيوز عربية"- إلى أن من قام بنقل هذه الملفات إلى وزارة الخارجية، أحمد نجاتي بيجالي، سفير تركيا آنذاك في براغ بين عامي 2014 و2019.

وتؤكد الوثائق أن أنشطة التجسس، التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية في جميع أنحاء العالم عن الرعايا الأتراك، من حملة تجسس منهجية؛ ستؤدي إلى عواقب وخيمة على النظام القضائي التركي.

وبالانتقال إلى بقعة أخرى وفي توقيت متزامن، ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية الدور الذي لعبه نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقطر، بنشر الفكر المتطرف وتمويل الجماعات المناهضة للهند؛ نقلًا عن تقرير أمني صدر حديثًا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، إلى أن تركيا لعبت دورًا محوريًّا بوصفها مركز الأنشطة المناهضة للهند، في ظل سعي أنقرة لاستعادة هيمنتها على العالم الإسلامي، على طريقة الإمبراطورية العثمانية السابقة، عبر تعزيز نفوذها لدى المسلمين جنوب شرق آسيا.

وأكدت الصحيفة -نقلًا عن مصادر مطلعة على التقرير الأمني- أن تركيا تعاونت مع الجماعات المناهضة للهند، والتي ارتكبت العديد من الهجمات الإجرامية.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس التركي يقوم حاليًا بتمويل الندوات في الهند لنشر الأفكار المتطرفة، ونقل الشباب إلى الهند في رحلات تتحمل تركيا نفقاتها كاملة من أجل المزيد من التلقين الديني.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الهندية قوله: "نعلم أيضًا أن بعض هؤلاء الشباب سافروا إلى قطر؛ حيث التقوا هناك مع بعض الأشخاص من تركيا، رغبة منهم في الحصول على تمويل لأنشطتهم. وتم عرض مبالغ مالية على بعض هؤلاء الدعاة لترويج الأفكار الدينية المتطرفة في كيرالا".تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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