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اتحاد القدم يعلن أسماء الوسطاء المعتمدين لدى لجنة الاحتراف

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اتحاد القدم يعلن أسماء الوسطاء المعتمدين لدى لجنة الاحتراف

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، أسماء الوسطاء المعتمدين لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين حتى تاريخ الثاني من أغسطس الجاري، والبالغ عددهم 32 إضافة إلى 4 شركات.

وشملت القائمة سعد الحارثي اللاعب الدولي السابق، الذي مثل النصر والهلال في مواسم سابقة، وجود غرم العمري، وذيب الدحيم، وتركي المقيرن، إياد فريد، وناصر صباغ، وعبدالحميد العبدكريم، ووليد قاسم، ومؤيد بافيل، وفهد بو عائشة، ويوسف الموينع، وعبدالله المحمدي، وعبدالله مجرشي، ومنصور اليامي، ورفيع الشهراني، وضيف الله المطيري، وعزام الرميخاني، وأحمد المزيني، وهشام العريني، وعبدالله الظفيري، وناصر التويجري، وصالح اليامي، ومنصور المنصور، وعلي الرماح، ومهدي زدوحية، وعمر العتيبي، وعبدالله الخليفة، وإياد الشدوي ، وعبدالرحمن خنين، وفلاح العنزي، وفهد باقديم، ووليد الرشيد، ومنصر بالحارث، ومحمد العنزي.

وعلاوة على تلك الأسماء تم اعتماد 4 شركات، وهي شركة صدى المحتوى ويمثلها نواف المهدي، وشركة طريق النجوم الرياضية ويمثلها بندر تكروني، وشركة قول دار الرياضية ويمثلها أحمد الخميس، وشركة الرابط الرياضي ويمثلها يزيد النمر.

الاتحاد السعودي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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