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أمانة المدينة المنورة تنفذ 1982 جولة رقابية على المنشآت التجارية

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فرق النظافة التابعة لها أزالت 11400 طن من المخلفات المنزلية

أمانة المدينة المنورة تنفذ 1982 جولة رقابية على المنشآت التجارية

نفذت الفرق الميدانية في أمانة المدينة المنورة وبلدياتها جهودها وجولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقالت أمانة المدينة المنورة إنها نفذت خلال الأسبوع الماضي مجموعة من الجولات الرقابية بواقع 1982 جولة على الأسواق والمحلات والمراكز التجارية أصدرت خلالها 614 إشعاراً ومخالفة بينها 14 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية، وأغلقت 73 منشأة مخالفة، كما سحبت الفرق الرقابية 479 عينة غذائية للتأكد من سلامة الأغذية للاستهلاك الآدمي.

وقامت فرق النظافة والإصحاح البيئي بتنفيذ 412 جولة نظافة وإصحاح بيئي، تم خلالها تعقيم وتطهير 11 موقعاً و8214 آلية ومعدة، باستخدام 2100 لتر من المطهرات والمعقمات.

وأزالت فرق النظافة 11400 طن من المخلفات المنزلية، ورفعت 40,715 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات.

ودعت أمانة المدينة المنورة إلى أهمية تعاون المواطنين والمقيمين معها، وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

أمانة المدينة المنورة تنفذ 1982 جولة رقابية على المنشآت التجارية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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