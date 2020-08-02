أخبار عاجلة

"مدني مكة المكرمة" يحذّر من التقلبات الجوية: التزموا بالتعليمات -
تصعيد جديد بالمتوسط.. طائرات تركية تخترق المجال الجوي اليوناني 33 مرة في يوم -
جمهور التالتة - لقاء ممتع مع تامر بدوي واحمد عز لتحليل أهم المبارايات المحلية قبل انطلاق عودة الدوري -
شاهد.. الباخرة السياحية "أورينت كوين" تغرق بالكامل في مرفأ بيروت -
بيروت منكوبة.. تضامن عربي ودولي مع لبنان -
دمار بالمليارات.. مرفأ بيروت بالأرقام! -
انفجار مرفأ بيروت.. مساعدات ودعم روسي إلى لبنان -
نترات الأمونيوم.. قنبلة "نووية" فجرت بيروت -
مشاورات مصرية حول طرح أديس أبابا -
لحظة انهيار مبنى سكني في طهران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عدو البشرية .. الإصابات تتجاوز 17.85 مليون والوفيات 683767 ضحية

Print
عدو البشرية .. الإصابات تتجاوز 17.85 مليون والوفيات 683767 ضحية عدو البشرية .. الإصابات تتجاوز 17.85 مليون والوفيات 683767 ضحية
الولايات المتحدة تواصل تصدر  قائمة الدول الأكثر تضررًا من كورونا

عدو البشرية .. الإصابات تتجاوز 17.85 مليون والوفيات 683767 ضحية

أظهر أحدث إحصاء لـ"رويترز"، السبت، أن أكثر من 17.85 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.


ووفق إحصاء "رويترز"، فإن 683767 شخصًا توفوا جرّاء إصابتهم بالفيروس التاجي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررًا بوباء "كوفيد-19"، مسجلة 154922 حالة وفاة وأربعة ملايين و637544 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 93563 حالة وفاة، ومليوني و707877 حالة إصابة، بينما حلّت الهند في المركز الثالث مسجلة 36511 حالة وفاة، ومليون و695988 حالة إصابة.

وحلّت في المركز الرابع مسجلة 14058 حالة وفاة، و845443 حالة إصابة.

ورجحت منظمة الصحة العالمية أن تكون جائحة كوفيد-19 "طويلة الأمد"، وذلك خلال اجتماع عقدته لتقييم الأوضاع الصحية، بعد 6 أشهر من إعلان المستجد وباءً عالميًا.

وخلال اجتماعها، الجمعة، ركزت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية على "توقع طول أمد جائحة كوفيد-19"، .

وحذرت المنظمة في بيانها، من "مخاطر تراخي الاستجابة، في سياق من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية".فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

كوريا الجنوبية: 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية: 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية