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"مدني المدينة" يجدِّد تحذيراته المستمرة من حالة عدم الاستقرار في الطقس

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"مدني المدينة" يجدِّد تحذيراته المستمرة من حالة عدم الاستقرار في الطقس "مدني المدينة" يجدِّد تحذيراته المستمرة من حالة عدم الاستقرار في الطقس
يتوقَّع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من حالة عدم الاستقرار في الطقس التي تتأثر بها بعض محافظات المنطقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، الرائد عبدالعزيز بن سعيد الزهراني، أنه بناء على ما ورد من توقعات ومعلومات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فإن أجواء تتأثر بحالة عدم استقرار على بعض المناطق، منها منطقة المدينة المنورة وبعض محافظاتها "المدينة المنورة - المهد – وادي الفرع - بدر – الحناكية – خيبر- العيص" من مساء يوم أمس السبت. مضيفًا: من المتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة.

ودعا الزهراني جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى أخذ الاحتياطات في حال هطول الأمطار وتكوُّن السيول، وأكد أن الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذ الإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة الحالة، والاستعداد والتهيؤ والجاهزية لفرق الدفاع المدني لتقديم الخدمات كافة من خلال الرقم 998، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للقيام بمهامها، وتطبيق خطط المواجهة متى ما استدعت الحالة. مشددًا على الدور الكبير والمهم والمطلوب من أفراد المجتمع في الالتزام بتعليمات الدفاع، ومتابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدنيwww.998.gov.sa ، أو حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.حالة الطقس أمطار سيول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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