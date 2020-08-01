أخبار عاجلة

جمهور التالتة - لقاء ممتع مع تامر بدوي واحمد عز لتحليل أهم المبارايات المحلية قبل انطلاق عودة الدوري -
شاهد.. الباخرة السياحية "أورينت كوين" تغرق بالكامل في مرفأ بيروت -
بيروت منكوبة.. تضامن عربي ودولي مع لبنان -
دمار بالمليارات.. مرفأ بيروت بالأرقام! -
انفجار مرفأ بيروت.. مساعدات ودعم روسي إلى لبنان -
نترات الأمونيوم.. قنبلة "نووية" فجرت بيروت -
مشاورات مصرية حول طرح أديس أبابا -
لحظة انهيار مبنى سكني في طهران -
انفجار بيروت.. من المسؤول عن الكارثة؟ -
كيف وصلت "شحنة الموت" إلى لبنان؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أنباء سارة في تدريبات الهلال قبل موقعة الديربي

Print

أنباء سارة في تدريبات الهلال قبل موقعة الديربي

استأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم السبت تدريباتهم الاعتيادية؛ بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية علـى الجانبين الفني والتكتيكي.

وتخلل التدريب ، تدريبات لياقية ، وتطبيقات تكتيكية ، ومناورة فنية على جزء من مساحة الملعب ، ويواصل الفريق مساء يوم غدٍ الأحد تدريباته الاعتيادية؛ وذلك في مقر النادي استعدادًا لملاقاة النصر .

وشهدت تدريبات الهلال اليوم السبت، مشاركة الهداف التاريخي كارلوس إدواردو بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أخيرًا، وبذلك تأكدت جاهزيته للمشاركة في ديربي الرياض.

واكتملت صفوف الهلال بعودة كارلوس إدواردو ومشاركة عبدالله المعيوف وأندريه كاريلو بعد تعافيهم من الإصابة حيث باتت مشاركتهم مؤكدة في مباراة الديربي أمام الغريم التقليدي النصر يوم الأربعاء المقبل والتي يستضيفها ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في إطار الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنباء سارة في تدريبات الهلال قبل موقعة الديربي

الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مدني مكة المكرمة" يحذّر من التقلبات الجوية: التزموا بالتعليمات

"مدني مكة المكرمة" يحذّر من التقلبات الجوية: التزموا بالتعليمات

تصعيد جديد بالمتوسط.. طائرات تركية تخترق المجال الجوي اليوناني 33 مرة في يوم

تصعيد جديد بالمتوسط.. طائرات تركية تخترق المجال الجوي اليوناني 33 مرة في يوم

"مودرنا" تعلن سعر لقاح كورونا المرتقب.. أقل من قيمته "لفترة محددة"

"مودرنا" تعلن سعر لقاح كورونا المرتقب.. أقل من قيمته "لفترة محددة"

جريمة بشعة تهز مكة ليلًا.. مواطن يقتل زوجته بآلة حادة ثم شقيقه بسلاح ناري

جريمة بشعة تهز مكة ليلًا.. مواطن يقتل زوجته بآلة حادة ثم شقيقه بسلاح ناري

شبكة عيون الإخبارية