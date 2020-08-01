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"سلطان بن سلمان" يعزي في وفاة أكبر مرشد سياحي بالمملكة بكورونا

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"سلطان بن سلمان" يعزي في وفاة أكبر مرشد سياحي بالمملكة بكورونا "سلطان بن سلمان" يعزي في وفاة أكبر مرشد سياحي بالمملكة بكورونا
قال في اتصال هاتفي بنجله : .. كان له إسهامات في دعم الحركة السياحية

قدم الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة للفضاء التعزية لأسرة أكبر مرشد سياحي في المملكة بمنطقة نجران والذي رحل أمس متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وأجرى الأمير سلطان اتصالاً بنجل الراحل سلمان بن سعيد بن جمعان آل سعيد معربًا عن صادق تعازيه ومواساته سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن للراحل إسهامات كبيرة في دعم الحركة السياحية في المملكة والتعريف بها، ويعد نموذجًا مشرفًا للمواطن الذي أسهم وبشكل كبير في دعم صناعة السياحة في المملكة منذ وقت مبكر.

فيما عبّر نجل الفقيد عن تقديره لسمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز على تعزيته ومواساته والتي تركت أثرًا بالغًا في نفوس ذوي الراحل، مؤكدًا أن والده حظي بدعم سمو الأمير سلطان ومتابعته.

ويعد سعيد بن جمعان، الشهير بكنيته "أبو سند من أوائل من عملوا في الإرشاد السياحي في المملكة وحظي بدعم واهتمام ودعم من سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز والتقاه عدة مرات وحضر العديد من الاجتماعات المهمة التي رأسها سموه لبلورة رؤية السياحة الوطنية في المملكة ومنحه لقب أكبر مرشد سياحي إلى جانب رخصة الإرشاد السياحي دون اختبار تقدير لدور الراحل وجهوده وخبرته، كما تابع سموه حالته الصحية وكان في تواصل دائم مع أسرته إبان مرضه.

ويجيد الراحل التحدث بـ 4 لغات منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، وعمل في خدمة السياحة بمنطقة نجران، والمساهمة في تعريف زوار السعودية بتاريخها وتراثها. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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