أخبار عاجلة

جمهور التالتة - لقاء ممتع مع تامر بدوي واحمد عز لتحليل أهم المبارايات المحلية قبل انطلاق عودة الدوري -
شاهد.. الباخرة السياحية "أورينت كوين" تغرق بالكامل في مرفأ بيروت -
بيروت منكوبة.. تضامن عربي ودولي مع لبنان -
دمار بالمليارات.. مرفأ بيروت بالأرقام! -
انفجار مرفأ بيروت.. مساعدات ودعم روسي إلى لبنان -
نترات الأمونيوم.. قنبلة "نووية" فجرت بيروت -
مشاورات مصرية حول طرح أديس أبابا -
لحظة انهيار مبنى سكني في طهران -
انفجار بيروت.. من المسؤول عن الكارثة؟ -
كيف وصلت "شحنة الموت" إلى لبنان؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد ربع قرن من الإصرار .. "سبعينية" تحفظ القرآن كاملاً بالأفلاج

Print
بعد ربع قرن من الإصرار .. "سبعينية" تحفظ القرآن كاملاً بالأفلاج بعد ربع قرن من الإصرار .. "سبعينية" تحفظ القرآن كاملاً بالأفلاج
لا تقرأ ولا تكتب وحفظت بالتلقين وسماع أصوات القراء

بعد ربع قرن من الإصرار ..

احتفل ذوو سيدة تبلغ من العمر 68 عامًا بالبديع في محافظة الأفلاج مساء اليوم بحفظها القرآن كاملاً بعد إصرار وعزيمة استمر 25 عامًا.

وكانت عزيمة السيدة ورغبتها في حفظ كتاب الله قد دفعتها بالالتحاق بدار ميمونة بالبديع التابعة لجمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج على الرغم من أنها لا تقرأ ولا تكتب وبعد تنوع طرق التعلم بدأت تحفظ بالتلقين وسماع أصوات القراء حتى حفظت القرآن كاملاً بعد مشوار 25 عامًا في حفظه.

يُشار إلى أن جمعية ‏تحفيظ القرآن في الأفلاج ‏يدرس بها أكثر من 2000 طالب وطالبة، ويتبع لها 4 مكاتب إشرافية، وبها 19 دارًا نسائية متخصصة لحفظ كتاب الله، كما خرجت الجمعية أكثر من 80 حافظة ‏للقرآن من معهد إعداد المعلمات التابع للجمعية وتحتاج إلى الدعم من رجال الأعمال ليتسنى للجمعية الاستمرار في مناشطها الخيرية، وتلبية رغبات الأهالي في زيادة عدد الحلقات، ‏وتحفيز الطلاب والطالبات بالجوائز والهدايا للاستمرار في حفظ كتاب الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مدني مكة المكرمة" يحذّر من التقلبات الجوية: التزموا بالتعليمات

"مدني مكة المكرمة" يحذّر من التقلبات الجوية: التزموا بالتعليمات

تصعيد جديد بالمتوسط.. طائرات تركية تخترق المجال الجوي اليوناني 33 مرة في يوم

تصعيد جديد بالمتوسط.. طائرات تركية تخترق المجال الجوي اليوناني 33 مرة في يوم

"مودرنا" تعلن سعر لقاح كورونا المرتقب.. أقل من قيمته "لفترة محددة"

"مودرنا" تعلن سعر لقاح كورونا المرتقب.. أقل من قيمته "لفترة محددة"

جريمة بشعة تهز مكة ليلًا.. مواطن يقتل زوجته بآلة حادة ثم شقيقه بسلاح ناري

جريمة بشعة تهز مكة ليلًا.. مواطن يقتل زوجته بآلة حادة ثم شقيقه بسلاح ناري

شبكة عيون الإخبارية