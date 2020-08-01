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قدمت شكرها وتقديرها للسعودية قيادة وشعبًا على تيسير الفريضة رغم الجائحة

وصفت الحاجة "أماني الحلايقة" الخدمات التي قدمتها أجهزة الدولة لها بموسم الحج الاستثنائي بالمميزة ، مبينة أنه لا يوجد أكثر منها بعبارتها " أكثر من هيك ما فيه" .

وقدمت "الحلايقة" شكرها وتقديرها للمملكة قيادة وشعبًا على تيسير الحج وبذل الغالي والنفيس في سبيل التيسير على الحجاج وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم .

وقالت : من نعمة الله علي قبولي للحج مع زوجي هذا العام على الرغم من جائحة كورونا، مشيدة بمرونة الإجراءات في قبولها بالحج وفق المسار الإلكتروني والتسهيلات المقدمة لها .

وبعثت في ختام حديثها برسالة إلى أهلها في المملكة والأردن قائلة "الله يوفقكم للحج وييسرها لكم كما تيسرت لي، سائلة الله القبول وحسن العمل" .