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.. حاجة "أردنية" عن رعاية المملكة لضيوف الرحمن: "أكثر من هيك خدمات ما في"

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فيديو .. حاجة "أردنية" عن رعاية المملكة لضيوف الرحمن: "أكثر من هيك خدمات ما في" .. حاجة "أردنية" عن رعاية المملكة لضيوف الرحمن: "أكثر من هيك خدمات ما في"
قدمت شكرها وتقديرها للسعودية قيادة وشعبًا على تيسير الفريضة رغم الجائحة

فيديو .. حاجة

وصفت الحاجة "أماني الحلايقة" الخدمات التي قدمتها أجهزة الدولة لها بموسم الحج الاستثنائي بالمميزة ، مبينة أنه لا يوجد أكثر منها بعبارتها " أكثر من هيك ما فيه" .

وقدمت "الحلايقة" شكرها وتقديرها للمملكة قيادة وشعبًا على تيسير الحج وبذل الغالي والنفيس في سبيل التيسير على الحجاج وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم .

وقالت : من نعمة الله علي قبولي للحج مع زوجي هذا العام على الرغم من جائحة كورونا، مشيدة بمرونة الإجراءات في قبولها بالحج وفق المسار الإلكتروني والتسهيلات المقدمة لها .

وبعثت في ختام حديثها برسالة إلى أهلها في المملكة والأردن قائلة "الله يوفقكم للحج وييسرها لكم كما تيسرت لي، سائلة الله القبول وحسن العمل" .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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