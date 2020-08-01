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مدير "مستشفى ظلم" يتفقد مقرات سكن التمريض وعمالة الشركات ويشدد على تطبيق الاحترازات

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فيما تم الاستماع لمطالب الساكنين وتدوين الملاحظات والتوجيه الفوري بمعالجتها

مدير

واصل مستشفى ظلم العام، تكثيف إجراءاته الاحترازية والوقائية لمنع انتشار المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف، تفقد مدير مستشفى ظلم العام نبيه الذيابي، وفريق مكافحة العدوى بالمستشفى اليوم السبت، مقر سكن التمريض، ومقرات سكن عمالة الشركات العاملة بالمستشفى وذلك للتحقق من جودة الخدمات المقدمة للساكنين، وتطبيق البروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأجري خلال الجولات الكشف المبكر على العمالة داخل مقرات سكنها ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، فيما تم الاستماع لمطالب الساكنين وتدوين الملاحظات والتوجيه الفوري بمعالجتها.

وفي سياق متصل، واصلت فرق الحملة التوعوية بالمستشفى والتي تواصل أعمالها تحت شعار "نعود بحذر" زياراتها الميدانية للمحال التجارية بالمنطقة ومحطات الوقود والاستراحات الواقعة على الطرق الرئيسة, وقدمت خلال الجولات التوعية الصحية اللازمة للعمالة بعدة لغات.

مدير

مدير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية