أخبار عاجلة

جمهور التالتة - لقاء ممتع مع تامر بدوي واحمد عز لتحليل أهم المبارايات المحلية قبل انطلاق عودة الدوري -
شاهد.. الباخرة السياحية "أورينت كوين" تغرق بالكامل في مرفأ بيروت -
بيروت منكوبة.. تضامن عربي ودولي مع لبنان -
دمار بالمليارات.. مرفأ بيروت بالأرقام! -
انفجار مرفأ بيروت.. مساعدات ودعم روسي إلى لبنان -
نترات الأمونيوم.. قنبلة "نووية" فجرت بيروت -
مشاورات مصرية حول طرح أديس أبابا -
لحظة انهيار مبنى سكني في طهران -
انفجار بيروت.. من المسؤول عن الكارثة؟ -
كيف وصلت "شحنة الموت" إلى لبنان؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"حساب الإسلامية" بتويتر ينقل رحلة الحج أولاً بأول عبر التغريدات ومقاطع الفيديو

Print
نصائح وإرشادات وأخبار وفعاليات ضمن الجهود الإعلامية والتوعوية للوزارة

تفاعل حساب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنصة تويتر مع "رحلة الحج" عبر عشرات التغريدات في بيان صفة الحج وتقديم النصائح والإرشادات التوعوية وبث أخبار وفعاليات وبرامج لخدمة الحجاج وفق البروتوكولات المعتمدة من الجهات المختصة لسلامة وصحة ضيوف الرحمن في ظل جائحة كورونا .

ونشر الحساب العديد من مقاطع الفيديو للمحاضرات والكلمات التي نظمتها الوزارة في إطار برامجها العلمية والتوعوية في الحج، إلى جانب رصد مشاعر الحجاج وانطباعاتهم عن جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن في ظل الحج الاستثنائي .

وحرصت الوزارة عبر منصة "تويتر" إلى مواكبة الأحداث أولاً بأول ونشر التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية لسلامة وصحة الحجاج تكاملاً مع جهود مختلف قطاعات الدولة وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مدني مكة المكرمة" يحذّر من التقلبات الجوية: التزموا بالتعليمات

"مدني مكة المكرمة" يحذّر من التقلبات الجوية: التزموا بالتعليمات

تصعيد جديد بالمتوسط.. طائرات تركية تخترق المجال الجوي اليوناني 33 مرة في يوم

تصعيد جديد بالمتوسط.. طائرات تركية تخترق المجال الجوي اليوناني 33 مرة في يوم

"مودرنا" تعلن سعر لقاح كورونا المرتقب.. أقل من قيمته "لفترة محددة"

"مودرنا" تعلن سعر لقاح كورونا المرتقب.. أقل من قيمته "لفترة محددة"

جريمة بشعة تهز مكة ليلًا.. مواطن يقتل زوجته بآلة حادة ثم شقيقه بسلاح ناري

جريمة بشعة تهز مكة ليلًا.. مواطن يقتل زوجته بآلة حادة ثم شقيقه بسلاح ناري

شبكة عيون الإخبارية