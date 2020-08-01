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الأردن : أربعة إصابات بفيروس كورونا اثنتان منها محليتان

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الأردن : أربعة إصابات بفيروس كورونا اثنتان منها محليتان الأردن : أربعة إصابات بفيروس كورونا اثنتان منها محليتان

جى بي سي نيوز  :-  سجلت وزارة الصحة 4 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها حالتان محليتان في العاصمة عمّان. 

وبيّنت الوزراة في الإيجاز اليومي الصادر حول مستجدات الحالة الوبائية، أنّ الحالتين المحليّتين، إحداهما لصاحب منشأة غذائيّة موقعها داخل أسواق السّلام في العاصمة عمّان، والأخرى لموزّع موادّ صحيّة تمّ فحصه أثناء تواجده في الأسواق. 

ولفتت الوزارة إلى أنّه قد تمّ نقل المصابين إلى منطقة عزل المصابين في البحر الميّت، وعزل موقعيّ سكنهما، وإغلاق الأسواق احترازيّاً لمدّة (48) ساعة لغايات التعقيم، وحجر جميع المخالطين، وفحص جميع العاملين في الأسواق.
وقالت إن الإصابتين الخارجيتين هما لحالة بين القادمين من الخارج، ممن يقيمون في مواقع الحجر. (من السعوديّة)، وحالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري.
 وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1191) حالة.

كما سُجِّلت (23) حالة شفاء لهذا اليوم، (10) في مستشفى الأمير حمزة، و(10) في منطقة عزل المصابين بمنطقة البحر الميّت، و(3) في مستشفى الملكة علياء.
وأجرت الفرق الطبية  (7055) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (592524) فحصاً.

جي بي سي نيوز

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