"الجافل" يرفع التهاني للقيادة بالعيد وخروج خادم الحرمين من المستشفى

★ ★ ★ ★ ★

سأل الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الوطن الغالي بالأمن والأمان

رفع رجل الأعمال سعد بن ناصر الجافل، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وسأل الجافل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الوطن الغالي بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة -أيدها الله- كما هنّأ "الجافل" بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى سالماً معافىً.