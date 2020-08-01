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على شاطئ الوصل.. انطلاق فعاليات مهرجان "صيف حقل أحلى" للرياضات البحرية

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على شاطئ الوصل.. انطلاق فعاليات مهرجان

أطلقت لجنة التنمية السياحية بمحافظة حقل أمس مهرجان " حقل أحلى " للرياضات البحرية، الذي تنظمه اللجنة برعاية محافظة حقل خالد بن بندر الخريصي، وذلك على شاطئ الوصل بالمحافظة.
وأوضح أمين عام لجنة التنمية السياحية بمحافظة حقل عمر بن طلال أبو العز، أن تنظيم هذا المهرجان يأتي لتشجيع السياحة المحلية بالمدينة وإيماناً بدور لجنة السياحة بالمحافظة بالاهتمام بجميع شرائح المجتمع من منطلق برامج المسؤولية الاجتماعية، مبيناً أن فعاليات المهرجان في نسخته الحالية اقتصرت على الرياضات البحرية، لتحقيق التباعد الجسدي وضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية التي توفر سلامة مرتادي الفعاليات.
وبين أبو العز أن الفعاليات تشتمل على قوارب نزهة وعروض الألعاب البحرية البنانا والكنبة التي ستستمر حتى الـ20 من شهر محرم القادم، مشيراً إلى هذه الفعاليات سوف تضيف للأهالي والزوار تجربة جديدة وفريدة من المتعة من خلال ممارسة الألعاب البحرية الحماسية، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة التي تتميز بها شواطئ حقل والجلوس على الشاطئ مباشرة في جلسات متنوعة ومواقع مهيئة مع تقديم المأكولات والمرطبات (فود ترك) وسط تطبيق مشدد للإجراءات الاحترازية.
ودعا أبو العز الأسر كافة إلى الاستفادة من فعاليات المهرجان بما يتناسب مع اهتمامهم، مقدماً شكره إلى جميع المشاركين والداعمين لفعاليات المهرجان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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