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العراق يسجل 2735 إصابة جديدة بكورونا
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الاثنين 03 أغسطس 2020 03:52 مساءً
وزير الحرس: حج هذا العام شهد مستوى عاليًا من التنظيم في ظل جائحة كورونا
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الاثنين 03 أغسطس 2020 03:52 مساءً
رئيس جامعة طيبة: في بلادنا فقط.. عين تحرس وعين تسهر على راحة ضيوف الرحمن
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الاثنين 03 أغسطس 2020 03:52 مساءً
إندونيسيا: 1679 إصابة جديدة و66 حالة وفاة بفيروس كورونا
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الاثنين 03 أغسطس 2020 03:52 مساءً
السنغال: 42 إصابة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 10386
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الاثنين 03 أغسطس 2020 03:31 مساءً
انخفاض ملموس في أعداد المصابين بفيروس كورونا بالرياض
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الاثنين 03 أغسطس 2020 03:31 مساءً
"مدني مكة" يدعو إلى الحذر بسبب تغيرات في الأحوال الجوية
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الاثنين 03 أغسطس 2020 03:31 مساءً
حزب "أردوغان" يكذب.. المعارضة التركية تدق ناقوس الخطر: الاقتصاد في وضع حرج
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الاثنين 03 أغسطس 2020 03:31 مساءً
"كورونا" يفتك بالإيرانيين.. وفاة كل 7 دقائق
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الاثنين 03 أغسطس 2020 03:31 مساءً
153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا
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الاثنين 03 أغسطس 2020 03:12 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بوتين يحدد عقوبة انتهاك أو سلخ أي شبر من أراضي روسيا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 01 أغسطس 2020 01:13 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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