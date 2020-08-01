أخبار عاجلة

السنغال: 42 إصابة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 10386 -
انخفاض ملموس في أعداد المصابين بفيروس كورونا بالرياض -
"مدني مكة" يدعو إلى الحذر بسبب تغيرات في الأحوال الجوية -
حزب "أردوغان" يكذب.. المعارضة التركية تدق ناقوس الخطر: الاقتصاد في وضع حرج -
"كورونا" يفتك بالإيرانيين.. وفاة كل 7 دقائق -
153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا -
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة -
باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر -
153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا -
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحربي" يعايد نزلاء التأهيل الشامل ودار الملاحظة الاجتماعية بمنطقة تبوك

Print
لمشاركة النزلاء فرحة العيد والاطلاع على احتياجاتهم والخدمات المقدمة

قام مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منيف بن هابس الحربي بزيارة معايدة لنزلاء مركز التأهيل الشامل، وكذلك لنزلاء دار الملاحظة الاجتماعية بمنطقة تبوك الخميس الموافق 10/12/1441هـ.

وهدفت الزيارة إلى مشاركة النزلاء فرحة عيد الأضحى المبارك وإدخال السعادة والسرور إلى قلوبهم، والاطلاع على احتياجاتهم والخدمات المقدمة لهم، كما شملت الاحتفالية الاطلاع على الخدمات المقدمة للنزلاء خلال العيد واستمرار العمل بتطبيق البروتوكولات الوقائية للقطاع العام للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 التي تصدرها وزارة الصحة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).

وبين مدير عام فرع الوزارة أن مشاركة فرحة العيد جاءت ضمن متابعة وتوجيه من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان من أجل إدخال البسمة والبهجة في قلوبهم، مقدمًا شكره لمدير مركز التأهيل الشامل ولدار الملاحظة الاجتماعية والموظفين والموظفات على جهودها في خدمة النزلاء وعلى ما يقومون به من عمل دون كلل أوملل ومن دور إنساني نبيل في خدمة وطنهم وحماية مجتمعهم.

تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العراق يسجل 2735 إصابة جديدة بكورونا

العراق يسجل 2735 إصابة جديدة بكورونا

وزير الحرس: حج هذا العام شهد مستوى عاليًا من التنظيم في ظل جائحة كورونا

وزير الحرس: حج هذا العام شهد مستوى عاليًا من التنظيم في ظل جائحة كورونا

رئيس جامعة طيبة: في بلادنا فقط.. عين تحرس وعين تسهر على راحة ضيوف الرحمن

رئيس جامعة طيبة: في بلادنا فقط.. عين تحرس وعين تسهر على راحة ضيوف الرحمن

إندونيسيا: 1679 إصابة جديدة و66 حالة وفاة  بفيروس كورونا

إندونيسيا: 1679 إصابة جديدة و66 حالة وفاة  بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية