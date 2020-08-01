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رغم كورونا.. شركات ناشئة في دبي تستقطب استثمارات قياسية في النصف الأول من العام

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رغم كورونا.. شركات ناشئة في دبي تستقطب استثمارات قياسية في النصف الأول من العام

رغم كورونا.. شركات ناشئة في دبي تستقطب استثمارات قياسية في النصف الأول من العام

شبكة عيون الإخبارية