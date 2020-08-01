حصيلة أمطار الباحة.. 520 بلاغًا عن سقوط أعمدة وأسوار ولا إصابات أو وفيات

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إغلاق كل من عقبات قلوة وحزنة والأبناء كما أدت إلى فيضان سد وانقطاع للكهرباء

باشرت فِرَق الدفاع المدني بالباحة سقوط أعمدة إنارة وأسوار منازل واحتجازات وتجمعات مياه بإجمالي بلاغات 520 بلاغًا نتيجة الأمطار التي شهدتها المنطقة؛ فيما أغلقت 3 عقبات، وفاض أحد سدود المنطقة، وتم تنفيذ خطة الطوارئ والإسناد بالمنطقة لمواجهة أضرار الأمطار والسيول، وتم استدعاء الضباط والأفراد.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: أمطار غزيرة شملت كلًّا من مدينة الباحة محافظة: (بلجرشي، العقيق، المندق، القرى، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، الحجرة)، ونتج عن هذه الأمطار جريان الأودية التالية: (قوب، مشنية، الحازم، الحسن، المحجر، الغبشة، سيالة، ثراد)، وتجمعات للمياه في كل من الباحة في ستة مواقع وفي محافظة بلجرشي موقعين، وتم تمرير المعلومة للجهات ذات العلاقة وتضرر المركبات والمنازل بواقع ٣٠ بلاغًا.

وأضاف: كما أدت إلى سقوط أعمدة إنارة وسور منازل بواقع ٤ بلاغات في: (الباحة، العقيق، بني حسن) و٤ بلاغات لتغريز المركبات في: (العقيق، بني حسن، بلجرشي، المندق)؛ حيث بلغ إجمالي البلاغات ٥٢٠ بلاغًا حتى منتصف ليلة البارحة.

كما أدت إلى انقطاع للتيار الكهربائي المتكرر في كل من محافظة: (العقيق، المندق، الحجرة، بني حسن، بلجرشي، بني فروة، بني سار).

وتابع: وبخصوص الإجراءات الاحترازية؛ فإنه تم إغلاق كل من عقبة قلوة، وعقبة حزنة، والأبناء، وفاض سد معشوقة التابع لمحافظة القرى، وتم اتخاذ خطوات مركزة بإرسال ست فِرَق استباقية في كل من محافظة القرى العقيق، بلجرشي، المندق، بني حسن، غامد الزناد، وتنفيذ خطة الطوارئ والإسناد بالمنطقة لمواجهة أضرار الأمطار والسيول واستدعاء الضباط والأفراد المسلمين لدعم الموقف.

النتائج.

وقال: لم تسجل ولله الحمد أي وفيات أو إصابات بالمنطقة وكافة محافظاتها، وأن الاستعداد والتهيؤ لمواجهة الحالة المطرية وفق ما يردنا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات وتحذيرات وتغطيتها إعلاميًّا.

أمطار الباحة