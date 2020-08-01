أخبار عاجلة

السنغال: 42 إصابة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 10386 -
انخفاض ملموس في أعداد المصابين بفيروس كورونا بالرياض -
"مدني مكة" يدعو إلى الحذر بسبب تغيرات في الأحوال الجوية -
حزب "أردوغان" يكذب.. المعارضة التركية تدق ناقوس الخطر: الاقتصاد في وضع حرج -
"كورونا" يفتك بالإيرانيين.. وفاة كل 7 دقائق -
153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا -
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة -
باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر -
153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا -
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مسالخ المدينة تستقبل أكثر من 13 ألف أضحية في أول أيام العيد

Print
تمت وفق إجراءات صحية تشمل الكشف البيطري قبل وبعد الذبح

مسالخ المدينة تستقبل أكثر من 13 ألف أضحية في أول أيام العيد

كشفت أمانة المدينة المنورة عن إشرافها خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك عن ذبح وسلخ 13413 من الأغنام و 88 من الإبل و29 من البقر، وذلك وفقاً للخطة التشغيلية المعتمدة.
وأوضحت أمانة المنطقة أن إجراءات الذبح والسلخ في المسالخ ونقاط الذبح المؤقتة والمطابخ المرخصة تتم وفق إجراءات صحية تشمل الكشف البيطري قبل وبعد الذبح، بالإضافة إلى وجود جزارين مؤهلين، وضمان آلية الذبح حسب الطريقة الصحيحة في بيئة نظيفة وآمنة، مع التخلص الآمن من مخلفات الذبح، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة اللحوم والتأكد من وصولها للمستفيد بطريقة صحيحة وآمنة.
وخصصت أمانة المدينة المنورة عدة فرق ميدانية لمتابعة سير العمل في المسالخ ونقاط الذبح والمناطق المحيطة بها، وتكثيف أعمال فرق النظافة والتنفيذ المستمر لعمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي.
وخصصت الأمانة 7 مسالخ واستحدثت خمس نقاط ذبح مؤقتة في أحياء الرانوناء والعزيزية والفيصلية، إضافة إلى نقطتين في حي الدويخلة، كما أتاحت الأمانة لـ 14 مطبخاً مؤقتاً إمكانية الذبح، وذلك تيسيراً وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين بعد إتمام تلك المطابخ كافة الاشتراطات اللازمة تفادياً لانتشار عمليات الذبح العشوائي في أماكن تفتقر للشروط الصحية والبيئية المناسبة.
ودعت أمانة المنطقة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بلدية عبر القنوات المعتمدة التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى، وذلك عبر مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

مسالخ المدينة تستقبل أكثر من 13 ألف أضحية في أول أيام العيد

مسالخ المدينة تستقبل أكثر من 13 ألف أضحية في أول أيام العيد

عيد الأضحى المبارك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السنغال: 42 إصابة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 10386

السنغال: 42 إصابة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 10386

انخفاض ملموس في أعداد المصابين بفيروس كورونا بالرياض

انخفاض ملموس في أعداد المصابين بفيروس كورونا بالرياض

"مدني مكة" يدعو إلى الحذر بسبب تغيرات في الأحوال الجوية

"مدني مكة" يدعو إلى الحذر بسبب تغيرات في الأحوال الجوية

حزب "أردوغان" يكذب.. المعارضة التركية تدق ناقوس الخطر: الاقتصاد في وضع حرج

حزب "أردوغان" يكذب.. المعارضة التركية تدق ناقوس الخطر: الاقتصاد في وضع حرج

شبكة عيون الإخبارية