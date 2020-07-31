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مدني جازان محذرًا من التقلبات الجوية: ابقوا في الأماكن الآمنة

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مدني جازان محذرًا من التقلبات الجوية: ابقوا في الأماكن الآمنة مدني جازان محذرًا من التقلبات الجوية: ابقوا في الأماكن الآمنة
دعا إلى عدم المخاطرة بقطع مياه السيول سيرًا أو بالمركبات

مدني جازان محذرًا من التقلبات الجوية: ابقوا في الأماكن الآمنة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية تتسبب في أتربة مثارة وارتفاع في أمواج البحر مع شبه انعدام في مدى الرؤية .


وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي على أهمية التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية ومنها الأسلاك والتوصيلات الكهربائية، وذلك تفادياً لمخاطر الصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول سيرًا أو بالمركبات وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وتوخي الحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.sa .


وأكد الغامدي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.حالة الطقس الأرصاد جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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