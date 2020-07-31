أخبار عاجلة

153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا -
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة -
باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر -
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء -
بالبطاقة الصفراء أو الطرد.. السعال في وجه المنافس يستوجب العقوبة -
الاردن : اصابة 22 شخص بالتسمم الغذائي في عين الباشا -
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء -
بالبطاقة الصفراء أو الطرد.. السعال في وجه المنافس يستوجب العقوبة -
بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط -
"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد .. تضرر عددٍ من المركبات إثر هطول الأمطار الغزيرة بالمدينة المنورة

Print
تداول المقطع عبر وسائل التواصل حيث سقطت لوحة إعلانية كبيرة بأحد الشوارع

شاهد بالفيديو .. تضرر عددٍ من المركبات إثر هطول الأمطار الغزيرة بالمدينة المنورة

أدى هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على منطقة المدينة المنورة إلى أضرار في بعض الممتلكات الخاصة في الأحياء المتفرقة من المدينة المنورة وتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث سقطت لوحة إعلانية كبيرة في أحد شوارع المدينة المنورة.

كما تم تداول عددٍ من الصور ومقطع يظهر تضرر عددٍ من المركبات إثر انهيار جزء مبنى سكني ما أدى إلى تضرر عددٍ من المركبات المتوقفة أسفل المبنى السكني كما تساقط البرد في حي باقدو في المدينة المنورة.

وفي سياق متصل، أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى إنذار على منطقة المدينة المنورة اليوم الجمعة وشملت الحناكية - العلا - العيص-المدينة المنورة - المهد - بدر - خيبر- وادي الفرع - ينبع وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع التأثيرات المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وبداية الإنذار من الساعة ١٢:٠٠ من يوم الخميس 30 / 07/ 2020 ويستمر الإنذار حتى الساعة ٢:٠٠ يوم الجمعة 31 / 07/2020.

شاهد بالفيديو .. تضرر عددٍ من المركبات إثر هطول الأمطار الغزيرة بالمدينة المنورة

شاهد بالفيديو .. تضرر عددٍ من المركبات إثر هطول الأمطار الغزيرة بالمدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو حريق الرافعة.. ما الذي أصاب رجال الإطفاء بالرعب؟

فيديو حريق الرافعة.. ما الذي أصاب رجال الإطفاء بالرعب؟

فيديو حريق الرافعة.. ما الذي أصاب رجال الإطفاء بالرعب؟

فيديو حريق الرافعة.. ما الذي أصاب رجال الإطفاء بالرعب؟

فيديو مروع.. لحظة انهيار سد بوط بالسودان

فيديو مروع.. لحظة انهيار سد بوط بالسودان

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو "إحباط عملية" على الحدود السورية

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو "إحباط عملية" على الحدود السورية

شبكة عيون الإخبارية