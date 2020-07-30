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تجربة تكشف علاقة الفيروس التاجي بالماء "المغلي" يدمره تماماً

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تجربة تكشف علاقة الفيروس التاجي بالماء "المغلي" يدمره تماماً تجربة تكشف علاقة الفيروس التاجي بالماء "المغلي" يدمره تماماً
هيئة فيدرالية روسية: يفقد قابلية الحياة في المياه الممزوجة بالكلور

تجربة تكشف علاقة الفيروس التاجي بالماء

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، أن اختبارًا أثبت أن 90% من جزيئات الفيروس التاجي تموت في بدرجة حرارة الغرفة خلال 24 ساعة، و99.9% في غضون 72 ساعة.

ووجد القائمون على هذه الدراسة التي أجريت في مركز "فيكتور" الروسي المختص، أن الفيروس التاجي لا يتكاثر في الماء الخالي من الكلور، وفي ماء البحر، لكن فيهما يمكن أن يبقى حيًا.

ووفق وكالة نوفوستي أفادت مجلة تصدر عن هذه الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين، بأن الماء المغلي يؤدي إلى التدمير الكامل للفيروس التاجي، كما أنه يفقد قابلية الحياة في المياه الممزوجة بالكلور.

واكتشف علماء أمريكيون أثناء إجرائهم في وقت سابق تجارب على الأشعة فوق البنفسجية أن انتشار فيروس "سارس – كوف – 2" مع جرعة ضوء مقدارها خمسة مللي جول لكل سنتيمتر مربع، ينخفض بنسبة 99 ٪ في ست ثوان، وحين يتعرض لـ 22 مللي جول/ سم²، يتم تدمير الفيروس التاجي بالكامل تقريبًا في 25 ثانية. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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