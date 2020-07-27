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مصادر لـ"سبق": الجهات المعنية بتبوك بدأت في تجهيز المخططات المخصصة لأصحاب التعويضات

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من المتوقع توزيعها بعد عيد الأضحي المبارك

مصادر لـ

علمت "سبق" أن الجهات المعنية بمنطقة تبوك بدأت في تجهيز ووضع البتر للمخططات التي خصصت لأصحاب التعويضات، وذلك في تبوك وضباء حسب الاختيار للمستفيدين، والتي من المتوقع توزيعها بعد عيد الأضحي المبارك.

هذا وكان الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك أكد على أن توجيهات سمو ولي العهد - حفظه الله - جاءت بالموافقة على تخصيص قطعة أرض مجانية لكل من شمله التعويض، وذلك في محافظة ضباء أو مدينة تبوك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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