أخبار عاجلة

الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد" -
جبل النور.. قمته كـ"سنام الجمل" ومنه سطع نور النبوة -
السعودية وجنوب اليمن.. هل يتحقق الاستقرار؟ -
هنا ألقى النبي خطبة الوداع.. جبل الرحمة شهير "عرفات".. تكوين له أسماء -
النفط يرتفع و"برنت" يسجل 43.75 دولار للبرميل -
تجربة تكشف علاقة الفيروس التاجي بالماء "المغلي" يدمره تماماً -
جموع الحجاج تتوافد إلى عرفات.. تكبير ودعاء وهذه أخطاء تضيع الثواب -
ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات -
تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الداود" يقلد عددًا من ضباط مهمة الحج رتبهم الجديدة

Print

قلد مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، المشرف العام على أعمال الحج في الخدمات الطبية، اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، أمس الأحد، في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، عددًا من الضباط المشاركين في مهمة الحج رتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي السامي الكريم القاضي بترقيتهم.

وشملت قائمة الضباط الذين تقلدوا الرتب الجديدة، العميد/ خالد بن عبدالله السلطان، ومقدم طبيب/ مصلح بن خضر الحلافي، والرائد/ راكان بن أحمد الغريبي.

من جانبه، هنأ اللواء "الداود" الضباط بمناسبة ترقيتهم، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، وأن يقدموا المزيد من الجهد والعطاء، بما يخدم الدين ثم المليك والوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البريد السعودي و41 عامًا من "طوابع الحج".. أولها كان "عرفة"

البريد السعودي و41 عامًا من "طوابع الحج".. أولها كان "عرفة"

شاهد.. أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات

شاهد.. أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات

"لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا".. قصة "أول حصن في الإسلام" خلده القرآن

"لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا".. قصة "أول حصن في الإسلام" خلده القرآن

الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد"

الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد"

شبكة عيون الإخبارية