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"الصحة": زيادة أسرة العناية المركزة في نجران بنسبة 75%

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"الصحة": زيادة أسرة العناية المركزة في نجران بنسبة 75% "الصحة": زيادة أسرة العناية المركزة في نجران بنسبة 75%
بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين

أعلنت وزارة الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة نجران بنسبة 75%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة ما يقارب 3000 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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