أخبار عاجلة

ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات -
تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا -
قصة الكسوة.. من "تبع الحميري" صانع مفتاح الكعبة إلى عهد الملك المؤسس وأبنائه البررة -
كورونا.. "سينوفارم" الصينية تستعد لاختبار لقاح محتمل في البرازيل -
كورونا في ليبيا: 205 إصابات جديدة  و4 حالات وفاة و17شفاء -
الصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا -
موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات -
"الحصيني" عن طقس يوم عرفة: أمطار على المشاعر وهذه المناطق -
أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 189 حالة وفاة -
الطقس يوم عرفة: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طواقم طبية ترافق ضيوف الرحمن لتحقيق حج آمن

Print
طواقم طبية ترافق ضيوف الرحمن لتحقيق حج آمن طواقم طبية ترافق ضيوف الرحمن لتحقيق حج آمن
الصحة : عيادة متخصصة في كل مقر سكن للحجاج

طواقم طبية ترافق ضيوف الرحمن لتحقيق حج آمن

عززت وزارة الصحة جهودها الرامية لتوفير الرعاية الصحية لضيوف الرحمن خلال أداء نسكهم، بتخصيص عيادة طبية متخصصة في كل مقر سكن للحجاج، ويرافق كل مجموعة من الحجاج ممارسون صحيون طوال الوقت لتقديم المساعدة الطبية.

ويرافق حجاج بيت الله الحرام طواقم طبية وإسعافية مجهزين بجميع الوسائل في كل خطوة لخدمة ضيوف الرحمن.

وهيأت الوزارة المرافق الصحية في المشاعر المقدسة لتوفير الرعاية الطبية المتخصصة وذلك في مستشفى منى الوادي، ومركز صحي 29 في عرفات، والمستشفى الميداني، والعيادة المتنقلة، كما جهزت مستشفى متحركًا مخصصًا للعناية المركزة، إضافة إلى 6 سيارات إسعاف عالية التجهيز.

وتتماشى هذه الإجراءات والاستعدادات الصحية مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن بما يحقق حجًا آمنًا بإذن الله.وزارة الصحة المشاعر المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات

ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات

تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا

تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا

قصة الكسوة.. من "تبع الحميري" صانع مفتاح الكعبة إلى عهد الملك المؤسس وأبنائه البررة

قصة الكسوة.. من "تبع الحميري" صانع مفتاح الكعبة إلى عهد الملك المؤسس وأبنائه البررة

كورونا.. "سينوفارم" الصينية تستعد لاختبار لقاح محتمل في البرازيل

كورونا.. "سينوفارم" الصينية تستعد لاختبار لقاح محتمل في البرازيل

شبكة عيون الإخبارية