أخبار عاجلة

ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات -
تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا -
قصة الكسوة.. من "تبع الحميري" صانع مفتاح الكعبة إلى عهد الملك المؤسس وأبنائه البررة -
كورونا.. "سينوفارم" الصينية تستعد لاختبار لقاح محتمل في البرازيل -
كورونا في ليبيا: 205 إصابات جديدة  و4 حالات وفاة و17شفاء -
الصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا -
موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات -
"الحصيني" عن طقس يوم عرفة: أمطار على المشاعر وهذه المناطق -
أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 189 حالة وفاة -
الطقس يوم عرفة: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في حدث نادر.. شاهد هطول أمطار صيفية على أجزاء من منطقة الرياض

Print
خلال ٣ أيام.. وشملت شقراء وأشيقر وملهم الصفرات والغاط

في حدث نادر.. شاهد هطول أمطار صيفية على أجزاء من منطقة الرياض

في حدث نادر هطلت أمطار صيفية على أجزاء متفرقة شمال منطقة الرياض؛ وجرت معها بعض الأودية الصغيرة والشعاب، وارتوت إثرها الأرض.

وبدأت الأمطار في الهطول أمس الأول الخميس على أجزاء متفرقة من مدينة الرياض، شملت مركز ملهم وشعاب محارق جنوب تمير والصفرات.

وفي مساء أمس الجمعة هطلت الأمطار على أجزاء من محافظة الغاط؛ وجرى معها عدد من الشعاب والأودية الصغيرة. بينما هطلت اليوم السبت أمطار متوسطة على محافظة شقراء ومركز أشيقر.

يُذكر أن هطول الأمطار الصيفية على المنطقة الوسطى في هذه الأوقات يعتبر حدثًا نادرًا؛ إذ تتكون -بإذن الله- فوق الخليج العربي وبحر العرب، وتدفعها الرياح للمنطقة من الشرق للغرب. ويؤكد كبار السن حدوثها في سنوات سابقة بشكل نادر، مشيرين إلى أنها قد تتسبب في أحيان كثيرة في الإضرار بثمار النخيل التي اكتمل نضجها.

في حدث نادر.. شاهد هطول أمطار صيفية على أجزاء من منطقة الرياض

في حدث نادر.. شاهد هطول أمطار صيفية على أجزاء من منطقة الرياض

في حدث نادر.. شاهد هطول أمطار صيفية على أجزاء من منطقة الرياض

سيول أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات

ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات

تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا

تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا

قصة الكسوة.. من "تبع الحميري" صانع مفتاح الكعبة إلى عهد الملك المؤسس وأبنائه البررة

قصة الكسوة.. من "تبع الحميري" صانع مفتاح الكعبة إلى عهد الملك المؤسس وأبنائه البررة

كورونا.. "سينوفارم" الصينية تستعد لاختبار لقاح محتمل في البرازيل

كورونا.. "سينوفارم" الصينية تستعد لاختبار لقاح محتمل في البرازيل

شبكة عيون الإخبارية