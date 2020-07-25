"الموارد البشرية" توقع مذكرة تفاهم مع جمعية عناية الصحية لخدمة مستفيدي الضمان

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دعمًا لمستهدفات التحول الوطني وتأمين الخدمات العلاجية والدوائية والأجهزة الطبية

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) بحضور وكيل الوزارة سليمان بن عبد العزيز الزبن حيث مثل الوزارة في توقيع المذكرة وكيل الوزارة للتمكين والضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، فيما مثل الجمعية الأمين العام الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري.

وتهدف المذكرة إلى تأمين الخدمات العلاجية والدوائية وتوفير الأجهزة الطبية لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين يتم إحالتهم من قِبل الوزارة لجمعية عناية الصحية وفقًا للإجراءات المتبعة لدى الجمعية وحسب الدعم المالي المتوافر لدى برامجها العلاجية.

وقد نصت المذكرة على تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي من البرامج الوقائية التي تنفذها الجمعية في المحافظات والقرى والهجر في مناطق المملكة وذلك بالتنسيق مع مكاتب الضمان الاجتماعي في مختلف المناطق، بالإضافة إلى إقامة الفعاليات التوعوية والصحية في الأيام العالمية بعد موافقة الوزارة والجهة المشرفة، ومنح الحالات التي لا تنطبق عليها اشتراطات لائحة الخدمات الصحية في الجمعية حسومات خاصة لدى شركائها من المستشفيات والمراكز الطبية.

يأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 ودعمًا لمستهدفات التحول الوطني 2020 حيث تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق من خلال بناء وتطوير الشراكات بما يُسهم في التكامل بين الجهات ورفع كفاءة العمل وتعزيز التعاون لرفع العائد الاجتماعي والتنموي من مبادرات وخدمات منظمات القطاع غير الربحي وزيادة فعاليتها وتعزيز دورها في تقديم وتنفيذ الحلول الابتكارية لمواجهة التحديات والاحتياجات التنموية خصوصًا لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المجال الصحي.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية