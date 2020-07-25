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15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

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15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

المدينة نيوز :- سُجِّلت الجمعة، في الأردن، 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، واحدة منها محليّة، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس 1146، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

الحالة المحلية تعود إلى طبيب يعمل في مستشفى الأمير الحسين في منطقة عين الباشا، ويتمّ حاليّاً الاستقصاء عن سبب الإصابة.

وتحدث الموجز عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتقال العدوى وتحديد المخالطين له وفحصهم.

أما الحالات الخارجية تعود إلى 11 قادم من الخارج، (8 من السعوديّة، و1 من الإمارات، و2 من فلسطين)، و 3 إصابات لسائقي شاحنات أردنيّين، قادمين عبر حدود العمري.

جي بي سي نيوز

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