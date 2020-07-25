أخبار عاجلة

ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات -
تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا -
قصة الكسوة.. من "تبع الحميري" صانع مفتاح الكعبة إلى عهد الملك المؤسس وأبنائه البررة -
كورونا.. "سينوفارم" الصينية تستعد لاختبار لقاح محتمل في البرازيل -
كورونا في ليبيا: 205 إصابات جديدة  و4 حالات وفاة و17شفاء -
الصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا -
موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات -
"الحصيني" عن طقس يوم عرفة: أمطار على المشاعر وهذه المناطق -
أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 189 حالة وفاة -
الطقس يوم عرفة: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

نائب أردني : الصلاة في "آيا صوفيا" أعادت أمل إرجاع "الأقصى"

Print
نائب أردني : الصلاة في "آيا صوفيا" أعادت أمل إرجاع "الأقصى" نائب أردني : الصلاة في "آيا صوفيا" أعادت أمل إرجاع "الأقصى"

جى بي سي نيوز :- قال رئيس لجنة فلسطين النائب يحيى السعود، إن استئناف الصلاة في مسجد "آيا صوفيا" أعاد الأمل بإرجاع المسجد الأقصى للفلسطينيين والمسلمين.

جاء ذلك في حديث السعود للأناضول، الجمعة، تعليقا على إقامة أول صلاة في مسجد "آيا صوفيا" منذ 86 عاما.

وأضاف السعود أن "الخطوة التركية حق مشروع، تؤكد سيادتها المطلقة، بعيدا عن أية تدخلات خارجية".

واستدرك: "محاولة تسييس الإجراء التركي وتحويله إلى جانب طائفي، هو للتأثير على استقرارها الداخلي، لأن الأتراك يدركون أهمية تلك الخطوة، لما لها من عنوان بارز في استقلالية دولتهم".

وأوضح أن "ما جرى في تركيا يبعث الأمل في نفوس العرب والمسلمين، وأنه مهما طال الظلم والاحتلال، فإن فلسطين والأقصى سيعودان".

ودعا السعود، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى استمراره في دعم الموقف الأردني والقيادة الهاشمية إزاء القضية الفلسطينية.

وأقيمت اليوم أول صلاة جمعة بـ"آيا صوفيا"، بحضور الرئيس أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو/ تموز الجاري، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.

وتوافد المواطنون الأتراك منذ فجر الجمعة، بأعداد كبيرة نحو ساحة مسجد "آيا صوفيا" للمشاركة في الصلاة.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
جنبلاط: الحكومة أفشلت لودريان وجعلتنا بموازاة فنزويلا

جنبلاط: الحكومة أفشلت لودريان وجعلتنا بموازاة فنزويلا

الرئيس اللبناني يدين الاعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان

الرئيس اللبناني يدين الاعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان

دياب: زيارة وزير خارجية فرنسا لم تحمل جديدا إلى لبنان

دياب: زيارة وزير خارجية فرنسا لم تحمل جديدا إلى لبنان

قتلى وجرحى بانفجار دراجة مفخخة في مدينة إدلب السورية .. بالفيديو

قتلى وجرحى بانفجار دراجة مفخخة في مدينة إدلب السورية .. بالفيديو

شبكة عيون الإخبارية