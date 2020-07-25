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تُعلن عن إجراء تدريب بحري مشترك مع فرنسا في البحر المتوسط

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مصر تُعلن عن إجراء تدريب بحري مشترك مع فرنسا في البحر المتوسط تُعلن عن إجراء تدريب بحري مشترك مع فرنسا في البحر المتوسط
للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع الدول "الشقيقة والصديقة"

مصر تُعلن عن إجراء تدريب بحري مشترك مع فرنسا في البحر المتوسط

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا مشتركا في البحر المتوسط، السبت، وذلك في إطار خطة القوات المسلحة المصرية للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع الدول "الشقيقة والصديقة"، وفقا لما ذكره المتحدث العسكري في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وجاء في البيان: "في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية (تحيا ) مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية (ACONIT)".

وأضاف المتحدث العسكري قائلا: "حيث تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الاحترافي تركزت على أساليب تنظيم التعاون في تنفيذ المهام القتالية بالبحر ضد التشكيلات البحرية المعادية مع الاستخدام الفعلي للأسلحة في الاشتباك مع الأهداف السطحية والجوية إضافة إلى تنفيذ المعارك التصادمية، مع استخدام طائرات الهل المحمولة بحراً، وقد أظهر التدريب مدى الاحترافية لأطقم السفن في تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة".

وتابع المتحدث العسكري المصري قائلا: "تأتى تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن البحري والاستقرار والسلم في البحر المتوسط"، على حد قوله.


ويأتي هذا التدريب المشترك بعد أيام من المناورة العسكرية المصرية "حسم 2020" قرب الحدود الغربية للبلاد مع ليبيا، وذلك تزامنا مع توتر الأجواء بين القاهرة وأنقرة حول الشأن الليبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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