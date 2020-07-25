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الصين: 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الصين: 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا الصين: 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا
لم يتم تسجيل أي وفيات إضافية

الصين: 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية أن من بين الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها حتى منتصف ليل الجمعة، هناك، خمس إصابات وافدة من الخارج.

ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة مرتبطة بالمرض لتستقر حصيلة الوفيات في الصين عند 4634 وفاة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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