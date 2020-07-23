إغلاق مخبز خالف التدابير الوقائية من "كورونا" بـ"عزيزية مكة"

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"المالكي": الفِرَق الميدانية تواصل أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية مخبزًا مخالفًا في نطاق البلدية وذلك لعدم تنفيذ الإجراءات والبروتوكولات الوقائية والاحترازية المطلوبة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية العزيزية المهندس عمر المالكي أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المطلوبة، حيث تم إقفال المخبز لعدم تجهيزه بالبروتوكول المتبع به من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويتم الخبز في بيئة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، إضافةً إلى تدنٍ في مستوى النظافة، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكَّد "المالكي" أن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية تأتي بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة، لافتًا إلى أن الجولات لا تزال مستمرة وتهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

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