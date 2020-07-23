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"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في القصيم بـ 57%

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"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في القصيم بـ 57% "الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في القصيم بـ 57%
لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين

أعلنت وزارة الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة القصيم بنسبة 57%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.وزارة الصحة منطقة القصيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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