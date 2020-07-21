عون: لبنان متمسك بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم

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جي بي سي نيوز :- قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة، إن بيروت "متمسكة بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، لا سيما إلى المناطق السورية الآمنة"، على حد تعبيره.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن الدولة السورية ترحب بهذه العودة "وتوفر للعائدين الدعم والرعاية الضروريين، ولم يحصل أن تعرض العائدون من لبنان لأي أذى، بشهادة المنظمات الدولية التي تابعت هذه العودة".

وجاء تصريح الرئيس عون جاء خلال استقباله رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان كريستوف مارتان، ورئيس الصليب الأحمر اللبناني أنطوان الزغبي، والمسؤولة عن ملف المفقودين في الصليب الأحمر الدولي مايكي غروين، ونائبة رئيس البعثة بسمة طباجة.

وأكد الرئيس اللبناني خلال اللقاء على أن تعاون الصليب الأحمر الدولي مع "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا"، يساهم بشكل فعال في الكشف عن مصير المفقودين منذ العام 1975 نتيجة الحرب التي شهدها لبنان.

وجدد الرئيس عون التأكيد على أن "الأجهزة الرسمية كافة سوف تساعد الهيئة في عملها لتحقيق الغاية من إنشائها، لا سيما تأمين حق أفراد عائلات المفقودين في معرفة مصير أبنائهم وهو التزام له بعده الإنساني والقانوني على حد سواء".

من جانبه، أعرب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان عن أمله في أن تتمكن الهيئة الوطنية للمفقودين من معرفة الحقيقة حول مصير المفقودين والمخفيين قسرا وإبلاغ عائلاتهم بما يتوافر من معلومات".

وقال إن "البعثة الدولية سوف تساعد الهيئة لتحقيق أهدافها وستدعم عملها"، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

سكاي نيوز