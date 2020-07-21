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عن بُعد .. 7200 طالب وطالبة بجامعة نجران يختتمون اختبارات الفصل الصيفي

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عن بُعد .. 7200 طالب وطالبة بجامعة نجران يختتمون اختبارات الفصل الصيفي عن بُعد .. 7200 طالب وطالبة بجامعة نجران يختتمون اختبارات الفصل الصيفي
درسوا في 647 شعبة بمختلف الكليات.. وسط استعدادات وخدمات إلكترونية عالية

عن بُعد .. 7200 طالب وطالبة بجامعة نجران يختتمون اختبارات الفصل الصيفي

اختتم أكثر من 7200 طالب وطالبة بجامعة نجران اليوم، الاختبارات النهائية عن بُعد للفصل الصيفي للعام الدراسي الجامعي 1441 هـ، وسط استعدادات كبيرة قدمتها الجامعة من خلال توفير خدمات إلكترونية عالية، أسهمت في تحقيق أدائها بكل يسر وسهولة.

وأكد وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن الجامعة اتخذت جميع السبل والإجراءات، ورفعت جاهزية منظومتها الإلكترونية عن بُعد، مما أسهم في أداء الاختبارات دون أي معوقات وفق الخطط المرسومة وعلى الوجه المطلوب.جامعة نجران الفصل الصيفي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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