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هطولات ورياح ورؤية تتدنى.. تنبيه متقدم لعسير و12 من محافظاتها

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هطولات ورياح ورؤية تتدنى.. تنبيه متقدم لعسير و12 من محافظاتها هطولات ورياح ورؤية تتدنى.. تنبيه متقدم لعسير و12 من محافظاتها
حالة تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم وتشمل مدينة أبها وضواحيها

هطولات ورياح ورؤية تتدنى.. تنبيه متقدم لعسير و12 من محافظاتها

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهًا متقدمًا يتضمن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

وأشارت "الهيئة" إلى أن التنبيه يشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل).

وتستمر الحالة المطرية حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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