كورونا.. سلطنة عمان تسجل 11 وفاة والكويت تعلن تعافي 580

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العدد الكلي للحالات المصابة بالفيروس في السلطنة بات ٦٩٨٨٧

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، عن تسجيل ١٤٨٧ إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا؛ ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان ٦٩٨٨٧.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن حالات الوفاة بلغت ٣٣٧ حالة وفاة بعد وفاة 11 حالة، وتماثل ٤٦٦٠٨ حالات للشفاء.

من ناحية أخرى، سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 580 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 50.919 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد