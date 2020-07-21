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الخرطوم.. بدء جلسة محاكمة "البشير" في قضية "انقلاب 1989"

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الخرطوم.. بدء جلسة محاكمة "البشير" في قضية "انقلاب 1989" الخرطوم.. بدء جلسة محاكمة "البشير" في قضية "انقلاب 1989"
الصادق المهدي: النظام السابق أقصى جميع الأطراف وعرقل المسيرة

الخرطوم.. بدء جلسة محاكمة

مثل الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، أمام المحكمة اليوم الثلاثاء، في العاصمة الخرطوم، حيث بدأت في وقت سابق اليوم محاكمة "البشير" في قضية الانقلاب على حكومة منتخبة عام 1989،

وطالب الدفاع في بداية الجلسة اليوم، بإرجاء جلسة محاكمة "البشير" بحجة عدم توافر شروط التباعد.

من جهته، قال الصادق المهدي، رئيس حزب "الأمة" القومي السوداني، إن الانقلاب العسكري في بلاده عام 1989 عرقل مسيرة الشعب السوداني.

وأكد "المهدي" في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" أن "نظام الرئيس السابق عمر البشير، عمل على إقصاء جميع الأطراف، واتخذ إجراءات كانت سببًا في انفصال الجنوب".

وأضاف: محاكمة رموز نظام البشير باتت تحصيل حاصل لأن "جرائمهم واضحة ومثبتة"، و"البشير" متهم بجرائم إبادة جماعية والقيام بانقلاب عسكري عام 1989.

وخلال الشهر الماضي، قال عضو في المكتب التنفيذي للسُلطة القضائية السودانية، إن الجهاز القضائي في منطقة الخرطوم، شكل محكمة خاصة ليمثل أمامها الرئيس المعزول عمر البشير وكبار قادة نظامه في الانقلاب العسكري الذي قاده إلى سُدة الحُكم في 30 يونيو 1989.عمر البشير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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