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المدينة.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 220 ألف م2

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المدينة.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 220 ألف م2 المدينة.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 220 ألف م2
فيما أكدت "الأمانة" استمرار المتابعة والرصد في نطاق جميع البلديات

المدينة.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 220 ألف م2

أزالت أمانة المدينة المنوّرة، ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي، خلال الأسبوع الماضي، تعديات على أراضٍ حكومية تجاوزت مساحاتها 220 ألف متر مربع.

وبينت أمانة المنطقة، أن التعدّيات رصدت في عدة مواقع، حالات تعدٍ على أراض حكومية بمنطقة وادي بطان والنقمي وجنوب طريق حائل بمساحة قدرها 151 ألف متر مربع، إضافة إلى تعديات بمنطقة الضميرية بمساحة 60 ألف متر مربع، وتعديات بمنطقة شوران بمساحة 6 آلاف متر مربع، وبمنطقة السيح بمساحة 2500 متر مربع، كما شملت أعمال الإزالة تعديات على أرض حكومية بمنطقة العاطفية بمساحة 1500 متر مربع.

وأكدت الأمانة، استمرار متابعة ورصد التعدّيات في نطاق جميع البلديات الفرعية والمحافظات والتعامل معها وفقاً للأنظمة، التي تتضمن ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية، تمهيداً لتطبيق لوائح العقوبات بشأنهم.أمانة المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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